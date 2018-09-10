سوريا..."الجندي الشامل" يشارك في معركة إدلب

رصد بين المركبات المدرعة التي وصلت إلى إدلب، المركبة النادرة "بي أم إر-1كي" (زفير) من إنتاج روسي.

وبحسب موقع فيستنيك موردافي إن هذه المدرعة "زفير" (أي الوحش) تعتبر "جنديا شاملا". فهي تنفذ مهام الاستطلاع ويوجد على متنها معدات خاصة من أجل القيام بهذه المهمة مثل رادار للكشف عن الأهداف الأرضية مثل الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمدرعات والمشاة. وطاقمها 6 أشخاص.

© REUTERS / Khalil Ashawi الخارجية الروسية: التحضير لعملية إدلب يتم بعناية وسرية

بالإضافة إلى ذلك، إذا لزم الأمر، يمكن للمدرعة أن تدمر أهداف العدو. وللقيام بذلك، هي مزودة بمدفع "غروم" (الرعد) عيار 73 ملم ومدفع رشاش "بي كي تي" عيار 7.62 ملم.

وهي مشابهة لـ"بي أم بي-1" بخصائصها الأخرى وزنها أكثر بقليل 13 طنا. والمحرك 300 حصان وسرعتها تصل إلى 65 كم في الساعة، واحتياطي الطاقة 600 كم.