العبادي يصل إلى البصرة بعد احتجاجات شعبية منذ أسابيع

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العبادي وصل إلى محافظة البصرة".محافظة البصرة، الغنية بالنفط، احتجاجات على مدار الأسابيع الأخيرة ضد تردي الخدمات وتلوث المياه، خلفت عددا من القتلى والجرحى.
واشتدت حدة التظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.
كما أضرم متظاهرون غاضبون، يوم الجمعة الماضي، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة جنوب العراق.
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