العبادي يصل إلى البصرة بعد احتجاجات شعبية منذ أسابيع

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاثنين 10 سبتمبر/أيلول، إلى محافظة البصرة، التي تشهد احتجاجات شعبية منذ أسابيع، على رأس وفد وزاري كبير.