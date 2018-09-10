أزمة جديدة وقرارت عاجلة... اشتعال الأوضاع بين دولتين عربيتين

تشهد المنطقة العربية أزمة جديدة بين دولتين عربيتين، تزيد من حالة التوتر القائمة على خلفية أزمات دبلوماسية بين عدد من الدول العربية، مثل أزمة الخليج والتوتر المغربي الجزائري.

وأعلنت قناة العراقية، شبه الرسمية، اليوم الاثنين، مقاطعتها أخبار الأندية الجزائرية، لحين اعتذار جمهورها عن الإساءة لوحدة العراق. وفي خبر عاجل بثته القناة الممولة من الدولة العراقية، قالت: "ستقاطع شبكة الإعلام العراقي أخبار الأندية الرياضية الجزائرية لحين اعتذار جمهورها عن الإساءة لوحدة العراق".

© AP Photo / Darko Bandic بسبب صدام حسين... حصار نادي عراقي في الجزائر (فيديو)

وتعتبر شبكة الإعلام العراقي ممولة من مجلس النواب العراقي، وتمتلك عددا من الفضائيات وصحيفة ومجلة وعددا من الإذاعات، بالإضافة إلى وكالة الأنباء العراقية.

بدوره، أصدرت وزارة الشباب والرياضة العراقية بيانا شديد اللهجة، طالبت فيه نظيرتها الجزائرية بأن يكون صوتها حاضرا بقوة لإدانة ما حدث في المباراة وتقديم الاعتذار لبعثة القوة الجوية على خلفية أحداث مباراة الأمس، وذلك وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

وقالت إن "وزارة الشباب والرياضة، تدين بأشد العبارات، الأحداث التي رافقت مباراة القوة الجوية واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كاس العرب للأندية بكرة القدم التي جرت في العاصمة الجزائر، وقيام الجمهور الجزائري بالإساءة إلى العراق وشعبه الصابر الصامد الذي هزم عصابات داعش الإرهابية وخلص البشرية من شرورهم". وبينت الوزارة ، أن "ما حصل في مدرجات ملعب المباراة مرفوض جملا وتفصيلا ولا يمكن لأي شخص التجاوز على الثوابت الوطنية للعراق وعلى سيادته الوطنية التي حمت العرب والعالم من عصابات الدولة الإسلامية التي عاثت بالأرض فساداً".

من جانبه، لوح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، بالاستقالة من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد العربي، فضلا عن انسحاب الأندية العراقية من البطولة العربية في حال لم يتخذ الاتحاد العربي قرارا يعيد احترام الكرة العراقية.

وفي وقت سابق، أعلنت بغداد أنها ستستدعي السفير الجزائري لديها، لإبلاغه رفض واستياء العراق من سلوك بعض المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية خلال مباراة نادي القوة الجوية العراقي واتحاد الجزائر.

وانسحب الفريق العراقي، بشكل مفاجئ، من مباراته أمام مضيفه الجزائري، أمس الأحد، وذلك ضمن الدور الـ 32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، بسبب ما قيل عن استياء الفريق العراقي من هتافات أطلقها أنصار اتحاد الجزائر تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.