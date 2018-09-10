رغم استمرار الأزمة... السعودية تشهد "العرض الكبير" خلال أيام

تشهد المملكة العربية السعودية "العرض الكبير" خلال أيام، رغم الأزمة التي تشهدها المملكة مع كندا من جهة، ومع قطر من جهة أخرى.

وقال سيرك "دو سولاي" أو سيرك "الشمس" الكندي:"إنه سيقيم عرضا كبيرا في السعودية، يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري، احتفالا بذكر اليوم الوطني للمملكة رغم الأزمة بين البلدين"، وذلك وفقا لوكالة "بلومبيرغ".

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وأوضح القائمون على السيرك، أن "فريقا مكونا من 80 عارضا وعارضة، سيقدمون عرضا كبيرا على مساحة 300 قدم".

وقالت الوكالة إن المشرفين على السيرك انتهوا من تصميم أزياء خاصة لعرض السعودية، بحيث تكون ساترة للأجسام وتحترم التقاليد المحافظة للسعودية، مؤكدة أن العرض سيقام في استاد الملك فهد الدولي في الرياض أمام جمهور مختلط من الجنسين، وسيتم بثه عبر التلفزيون.

وجرى الاتفاق على إقامة العرض في أبريل/نيسان الماضي، عندما كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقوم بجولة في الولايات المتحدة لتشجيع الاستثمار في المملكة.

ولم يصدر تأكيد رسمي سعودي لإقامة السير أو نفي إقامته، في وقت تشهد العلاقات بين الرياض وأوتاوا أزمة اندلعت الشهر الماضي بشكل متسارع عقب مطالبات كندية رسمية بإطلاق سراح موقوفين سعوديين تعتبرهم أوتاوا نشطاء مجتمع مدني.

إذ ردت الرياض، على المطالب الكندية بعد أن اعتبرتها تدخلا بشؤونها الداخلية، بسلسلة إجراءات تصعيدية، بينها طرد السفير الكندي في الرياض واستدعاء السفير السعودي في أوتاوا، بالإضافة إلى إيقاف ابتعاث الطلاب السعوديين للدراسة في كندا ونقل الطلاب الموجودين حاليا في جامعاتها لدول أخرى.