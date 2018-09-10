"الردع" تتهم "داعش" بتنفيذ الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا

اتهمت قوة "الردع" الخاصة، الموجودة في طرابلس، تنظيم "داعش" الإرهابي بتنفيذ الهجوم الذي تعرض له مقر المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين.

وقالت القوة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أورده موقع "الوسط": "هجوم إرهابي من داعش يستهدف المؤسسة الوطنية للنفط".

© REUTERS / ISMAIL ZITOUNY قتلى وجرحى في هجوم على المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس

وأضافت: "العثور على أشلاء الانتحاريين، بعضهم سمر البشرة حتى اللحظة"، مشيرة إلى "إخلاء مبنى المؤسسة من الموظفين والمدنيين".

كما ذكرت أن التحقق جار من هوية من كان وراء التفجير.

وكان رئيس المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، قد أعلن أنه تم تحرير كافة المحتجزين، وهو من ضمنهم، من مقر المؤسسة بطرابلس بعد هجوم مسلح خلف قتلى وجرحى.

ونقلت قناة "ليبيا" عن صنع الله قوله: "كنت داخل المؤسسة وسمعت دوي انفجارين"، واصفا الهجوم بأنه كان عنيفا وخلف عددا من القتلى والجرحى.

كما ذكر صنع الله أنه "تم إجلاء جميع موظفي المؤسسة الوطنية من المبنى".