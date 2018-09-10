مستشار المرشد الإيراني: مستعدون لتقديم الدعم العسكري لـ"أنصار الله"

أعرب مستشار مرشد الثورة الإيرانية للصناعات العسكرية، العميد حسين دهقان، عن استعداد بلاده لدعم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عسكريا، في حال طلبوا ذلك، لكنه أكد خلو اليمن حاليا من قوات عسكرية إيرانية.

وقال العميد دهقان في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم": "اليمنيون يدافعون عن أنفسهم بشكل طبيعي، وسيحصلون على أي مساعدات لأجل ذلك، ومن أي مكان، ومن الطبيعي أن كل من يريد دعمهم سيدعمهم، أما أن نقول إنه لا يحق للحوثيين تلقي المساعدات من أي أحد، فهذا ظلم جائر". وأضاف العميد الذي شغل منصب وزير الدفاع حتى سنة خلت، إلى القول: "نحن في إيران سنقدم لليمنيين المساعدة إذا أرادوا؟ ولم لا؟ فهم شعب مظلوم يتعرض لعدوان ولا يمتلك شيئا. يعتقد الأمريكيون أنه على اليمنيين رفع أيديهم مستسلمين وتأدية التحية للسعودية، وحينها سيكونون شعبا جيدا".

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه المساعدات تشمل حتى المساعدات العسكرية؟ قال العميد دهقان: "سنقدم لهم أي مساعدة يحتاجون إليها" إلا أنه أكد أنه "ليس لدينا بالطبع وجود عسكري في اليمن، ولن يكون".

وتساءل:

"كيف تشتري السعودية السلاح ومن أي دولة تريد، وترتكب به أي جريمة تريد، من قصف الأعراس إلى مجالس العزاء والمستشفيات وحافلات الأطفال، هي تقتل المدنيين وتمارس الضغوط الاقتصادية عليهم، كيف يمكن السماح بذلك؟ بينما يدان اليمنيون إذا دافعوا عن أنفسهم، وإذا قدم لهم أحد المساعدات فهو مدان، ما هذا المنطق؟".

وتواجه إيران اتهامات متكررة بأنها تزود الحوثيين بالأسلحة والصواريخ، لكن طهران والجماعة تنفيان ذلك.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.