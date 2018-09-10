قتيلان وعشرات الجرحى جراء الهجوم المسلح في طرابلس الليبية

طرابلس- سبوتنيك. وقال مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى، مالك مرسيط، لوكالة "سبوتنيك": "إن فرق الطوارئ قد انتشلت جثتين من مقر المؤسسة، وقامت بإسعاف العشرات من الجرحى بين مصابين جراء المواجهات المسلحة، وحالات اختناق نتيجة الدخان، إلى المستشفيات القريبة من مقر المؤسسة الوطنية للنفط".
وكان رئيس المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، قد أعلن أنه تم تحرير كافة المحتجزين، وهو من ضمنهم، من مقر المؤسسة بطرابلس بعد هجوم مسلح خلف قتلى وجرحى.
ونقلت قناة "ليبيا" عن صنع الله قوله: "كنت داخل المؤسسة وسمعت دوي انفجارين"، واصفا الهجوم بأنه كان عنيفا وخلف عددا من القتلى والجرحى.
كما ذكر صنع الله أنه "تم إجلاء جميع موظفي المؤسسة الوطنية من المبنى".
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