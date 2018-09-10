قتيلان وعشرات الجرحى جراء الهجوم المسلح في طرابلس الليبية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية مقتل اثنين وإصابات العشرات، في حصيلة أولية للهجوم المسلح على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، والذي وقع صباح اليوم الاثنين.

طرابلس- سبوتنيك. وقال مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى، مالك مرسيط، لوكالة "سبوتنيك": "إن فرق الطوارئ قد انتشلت جثتين من مقر المؤسسة، وقامت بإسعاف العشرات من الجرحى بين مصابين جراء المواجهات المسلحة، وحالات اختناق نتيجة الدخان، إلى المستشفيات القريبة من مقر المؤسسة الوطنية للنفط".

© AFP 2018 / Abdullah Doma "الردع" تتهم "داعش" بتنفيذ الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا

وأوضح مرسيط أن "فرق الطوارئ موجودة بعين المكان، ولا توجد إحصائية رسمية نهائية حتى هذه اللحظة".

وكان رئيس المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، قد أعلن أنه تم تحرير كافة المحتجزين، وهو من ضمنهم، من مقر المؤسسة بطرابلس بعد هجوم مسلح خلف قتلى وجرحى.

ونقلت قناة "ليبيا" عن صنع الله قوله: "كنت داخل المؤسسة وسمعت دوي انفجارين"، واصفا الهجوم بأنه كان عنيفا وخلف عددا من القتلى والجرحى.

كما ذكر صنع الله أنه "تم إجلاء جميع موظفي المؤسسة الوطنية من المبنى".