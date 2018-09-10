أكثر من 40 مواطنا سوريا يعودون إلى ديارهم من لبنان خلال يوم واحد

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، أن أكثر من 40 مواطنا سوريا عادوا إلى منازلهم من لبنان خلال يوم واحد.

موسكو-سبوتنيك.وجاء في النشرة الإخبارية اليومية للمركز أنه: " خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد عبر منفذي "جديدة يابوس" والدبوسية" 45 لاجئاً (من بينهم 14 امرأة، و 23 طفلا).

وأشارت النشرة إلى أن 11859 لاجئاً عادوا منذ 18 تموز/يوليو 2018 إلى سوريا من عدة دول أجنبية، حيث عاد من لبنان 11541 ومن الأردن 318 لاجئاَ.

وجاء في النشرة أيضا أن " الفرق الهندسية خلال الـ24 الساعة الماضية أزالت الألغام في مناطق دير فول وتلبيسة و تلدو في محافظة حمص.

وتم تطهير 5 هكتار من الأراضي و 6 مبنى وكيلومتر من الطرق، وتم العثور وتدمير 84 قطعة متفجرة. بما في ذلك ست قطع يدوية الصنع".

كما وأضافت النشرة انه فقط في محافظتي دمشق وحمص تم تطهير: 320.8 هكتار من الأراضي، 870 مبنى، 72 كيلومتر من الطرق. وتم العثور على 8528 قطعة متفجرة وتدميرها، بما في ذلك 2498 قطعة يدوية الصنع.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.