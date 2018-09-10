رؤساء الأركان الخليجيون يجتمعون في الكويت لتفعيل القيادة المشتركة

يبحث رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي الست، المجتمعون في الكويت، اليوم الاثنين، تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وإمكانية إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي محمد خالد الخضر، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "القبس": "لعل من أهم محاور اجتماعنا هذا هو تفعيل القيادة العسكرية الموحدة والتي أتت ثمرة لنجاحات القيادات العسكرية المتعاقبة في كافة الدول الأعضاء لتعزيز أوجه التعاون المشترك، ونأمل أن تكون هذه القيادة نقلة نوعية في التعاون العسكري المشترك لمواجهة أي تحديات حالية أو مستقبلية تهدد منظومتنا الخليجية".

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وأضاف: "كما نتطلع إلى… تطوير التبادل المعرفي الأكاديمي بين كافة الأطراف، خلال المرحلة المقبلة، والتي تبلورت من خلالها فكرة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وصولاً إلى التكامل بين الدول الأعضاء".

وتابع قائلاً: "ما تمر به المنطقة من تحديات وأحداث متسارعة، يحتم الحفاظ على الروابط الخليجية وتوثيقها، والتعاون ورص الصفوف، وتضافر الجهود من أجل الحفاظ على هذا الكيان وتطويره، والنأي عما يعكر الوحدة الخليجية".

ويعتبر هذا الاجتماع الأول لرؤساء أركان دول المجلس، منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران 2017، بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر، من جهة أخرى؛ بدعوى دعم الدوحة الإرهاب، وهو ما نفته مرارا.

ويشارك في الاجتماع قائد قوات "درع الجزيرة" المشتركة، اللواء الركن وليد فالح الظاهري، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بأمانة دول المجلس، اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي.