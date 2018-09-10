وزير الخارجية السوري يتحدث عن أهداف الولايات المتحدة في سوريا

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن هدف الولايات المتحدة في سوريا هو السيطرة على جميع أنشطة البلاد لصالح إسرائيل.

وقال المعلم في مقابلة مع مجلة "interaffairs": "إن الأهداف الأمريكية — ليست أهدافا أمريكية بحتة، في الواقع هي أهداف إسرائيلية تنفذها الولايات المتحدة في سوريا. إن هذه الأهداف كثيرة".

© Sputnik . Sergey Guneev المعلم: تحرير إدلب هو الموضوع الرئيسي للقمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا

وأشار الوزير إلى أن: أولا واشنطن لا تريد أن تكون سوريا الدولة الرئيسية المقاومة لإسرائيل.

وأضاف المعلم: "ثانيا هم لا يريدون أن تقيم سوريا علاقات استراتيجية مع إيران وروسيا".

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة تسعى لجعل سوريا "واحدة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية بموافقة إسرائيل".

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن قوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، بدأت تدريبات عسكرية في شرق سوريا.