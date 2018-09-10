البشير: سنعلن خلال اليومين المقبلين التشكيل الحكومي الجديد

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة سيتم إعلانها بعد يومين، وذلك عقب يوم واحد من إقالته لحكومة الوفاق الوطني وتعيين معتز موسى رئيسا للوزراء.

القاهرة- سبوتنيك. وقال البشير، في كلمة متلفزة من الخرطوم: "سنعلن خلال اليومين القادمين إعادة تشكيل الحكومة الوفاق الوطني بعد أن يستكمل رئيس الوزراء المشاورات حولها".

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY مساعد الرئيس السوداني: البشير يعين معتز موسى رئيسا للوزراء

ولفت الرئيس السوداني إلى مواصلة مواجهة التحديات الاقتصادية عبر برنامج المشروعات الزراعية الكبرى لسد الاحتياجات الغذائية.

وأضاف: "اتجاهنا الثاني يتعلق بتنفيذ مشروع متكامل بإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي على مستوى رئاسة الجمهورية وإعادة هيكلة التمثيل الخارجي".

وكان مساعد الرئيس السوداني ونائبه لشؤون الحزب الحاكم بالسودان، فيصل محمد إبراهيم، قد أعلن، أمس، أن المكتب القيادي للحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عقد جلسة طارئة بدعوة من رئيس الحزب ورئيس الجمهورية، عمر البشير، حول مبادرته بحل حكومة الوفاق الوطني وتقليص عدد الوزارات بالحكومة المركزية وحكومات الولائية.

وكشف إبراهيم أنه "تم فصل منصب النائب الأول للرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، وسمى الحزب الحاكم بكري حسن صالح نائبا أولا لرئيس الجمهورية، محمد يوسف كبر، نائبا للرئيس ومعتز موسى سالم رئيسا للوزراء القومي".