تسجيل
15:50 10 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    سلاحا الجو والمدفعية يسحقان داعش والبازلت يبطىء تقدم الجيش السوري بتلول الصفا

    سلاحا الجو والمدفعية يسحقان "داعش" والبازلت يبطىء تقدم الجيش السوري في تلول الصفا (فيديو)

    © Sputnik . Basem Haddad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وجه سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات مركزة استهدفت مواقع وتجمعات مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في عمق تلول الصفا بالبادية الشرقية لمحافظة السويداء.

    وقال مراسل سبوتنيك: إن سلاح الجو في الجيش السوري شن اليوم عدة غارات على مواقع وتجمعات مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بعمق تلول الصفا، خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين، في وقت استمرت فيه القوات المهاجمة بالتقدم في عمق الجرف الصخري الذي يحوي العديد من الكهوف والمغاور التي يتخذها المسلحون تحصينات طبيعية لهم.

    وأضاف مراسل "سبوتنيك" إن سلاح المدفعية ومدافع شيلكا الذاتية الحركة تستمر بتوفير الغطاء للقوات المهاجمة الساعية لتثبيت نقاط جديدة متقدمة لها، من خلال القصف المتواصل لتحركات الإرهابيين في الجروف الصخرية، واستهداف قناصيهم المتمركزين بين الصخور، لافتا إلى أن نحو ستة كيلومترات لا تزال تفصل بين القوات السورية المهاجمة وبين السيطرة على التلتين البركانيتين الحاكمتين في عمق التلول واللتين يعني تحريرهما إعلان كامل البادية الشرقية لمحافظة السويداء خالية من أي وجود لمقاتلي التنظيم المتطرف، إذ تتقدم القوات من عدة محاور يشكل مجموعها طوقا يطبق الحصار على الجيب الداعشي الأخير في المنطقة، ويزحف باتجاه العمق.

    ولفت مراسل "سبوتنيك" إلى أن طبيعة المعركة في تلول الصفا أخذت شكلا جديدا مع إطباق الحصار الشامل على مقاتلي "داعش"، ومع سيطرة الجيش السوري على معظم منابع ومصادر المياه، حيث بات الإرهابيون يبدون مقاومة شديدة تتمثل بعمليات الانتحار الجماعي بعد إطباق الحصار عليهم وإفشال جميع محاولات فرارهم باتجاه منطقة التنف، حيث تقوم مجموعات بأكملها بشن هجمات معاكسة على نقاط الجيش بغية الوصول إلى منابع المياه وكسر الحصار المطبق عليهم، موضحا أن معظم هذه المجموعات تم سحقها، وفي المقابل أصيب بعض الجنود السوريين خلال اليومين الماضيين بشظايا الصخور الناجمة عن رمايات مقاتلي "داعش".

    وأشار المراسل إلى أن التلتين المذكورتين هما فوهتا بركان خامد، وكلما تقدمت القوات باتجاههما ازدادت الطبيعة الجغرافية المعقدة والصعبة للصخور البازلتية ما يشكل عوائق طبيعية أمام التقدم، وأمام عمليات "الإمداد والإخلاء" وبالتالي فإن سمة الهجوم للقوات السورية اتسمت خلال الأيام الأخيرة بالتقدم البطيء، ولكن "الفعال".

    وتواصل وحدات من الجيش الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تقدمها على مختلف محاور القتال في تلول الصفا ذات التكوين الجيولوجي المعقد، وقد سيطرت خلال الأيام الماضية على نقاط حاكمة وعلى العديد من المغاور والكهوف التي كان يتخذها إرهابيو تنظيم "داعش" كمقرات ونقاط تحصين، وألحقت بالتنظيم خسائر فادحة، ما أدى إلى انهيار واضح في صفوفه بعد تدمير خطوط دفاعه وحرمان مقاتليه من معظم المصادر المائية وإفشال محاولات فرارهم خارج المنطقة ما يجعل أمر تطهير كامل التلول مسألة وقت لا أكثر.

    انظر أيضا:

    كخطوة استباقية... "النصرة" تفجر جسور شمالي حماة لمنع تقدم الجيش السوري
    لهذه الأسباب تخشى الولايات المتحدة أن يحرر الجيش السوري إدلب من الإرهابيين
    موسكو: الجيش السوري يجب أن يسيطر على شرق الفرات بعد رحيل الأمريكيين
    نيبينزيا: الجيش السوري لا يملك أسلحة كيميائية أو خططا لاستخدامها
    الجيش السوري يستعد لمعركة حاسمة في إدلب
    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوري, داعش, السويداء, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك