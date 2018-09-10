قوى "نداء السودان" تؤكد دعمها لقانون الجنائية الدولية

وذكرت أنها تساند القانون "كأداة لمساندة الشعوب ضد القهر في مواجهة الحكومات والأنظمة غير الملتزمة والتي لا تمتلك جهاز قضائي راغب في محاكمة المسؤولين المنتهكين لحقوق الإنسان الأساسية التي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية".

وأكدت قوى "نداء السودان"، في بيان صحفي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه اليوم الاثنين، التزامها بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وناشدت كافة الدول الموقعة علي ميثاق روما الأساسي الالتزام بالميثاق وتنفيذ قرارات المحكمة، تأييدا لمبدأ العدالة الجنائية والانتقالية من خلال بعدها السياسي والمجتمعي".

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجلس الرئاسي لـ"نداء السودان" في العاصمة الفرنسية باريس، يومي الأحد والاثنين، برئاسة الصادق المهدي وحضور الأمين العام مني أركو مناوي و ممثلي الكتل بما في ذلك كتل الداخل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد هددت باتخاذ موقف صارم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مثل فرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان.

و"نداء السودان" هو تحالف مدني يعتمد الوسائل السياسية السلمية للوصول إلى أهدافه، ولا علاقة له البتة بالكفاح المسلح للجبهة الثورية و لا يشارك فيه.