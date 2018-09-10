رسالة من السيسي إلى رئيس الجابون... يحملها شريف إسماعيل

قال السفير المصري لدى الجابون، أحمد بكر، إن مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى، المهندس شريف إسماعيل، يزور الجابون خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر/ أيلول، حاملا رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس الجابوني، علي بونجو أوندينمبا، حول العلاقات الثنائية.

وأوضح بكر أن المهندس شريف إسماعيل، سيلتقي الرئيس الجابوني لتسليم رسالة الرئيس السيسي، وبحث سبل تنشيط العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون في قطاع الأخشاب، والزراعة، والدورات المقدمة من مصر للجابون في مجالات التعاون الفني المختلفة، خاصة الصحة، والزراعة، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز تواجد رجال الأعمال المصريين في السوق الجابوني، خاصة مجالات الطاقة والبنية التحتية.

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وأضاف سفير مصر في الجابون ، أن إسماعيل سيجري عدة لقاءات مع كل من نائب الرئيس الجابوني، وأمين عام رئاسة الجمهورية، وسكرتير عام الخارجية، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي إسماعيل وزراء الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية لمناقشة إقامة مزرعة مشتركة في الجابون، تركز بالأساس على مجال زراعة الأرز، والتباحث حول الفرص المتاحة لتنفيذ الشركات المصرية لمشروعات في الجابون في مجالات الطاقة والبنية الأساسية.

وأوضح بكر أن مساعد الرئيس سيزور المنطقة الصناعية الحرة بالجابون، كما سيتفقد قطعة الأرض المخصصة لمصر في هذه المنطقة لإقامة مصنع لأخشاب الـ (MDF) باستثمار مصري/جابوني مشترك، حيث يقام المصنع على مساحة 10 هكتار، ويتوقع أن ينتج حوالي 200 ألف متر 3 من الأخشاب في العام يتم تصدير أغلبها إلى مصر.