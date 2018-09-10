مجلس النواب الليبي يدين هجوم مؤسسة النفط ويدعو لرفع حظر تسليح الجيش

أدان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، العمل الإرهابي الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم الاثنين، وأوقع عددا من القتلى والجرحى.

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبد الكريم المريمي، إن صالح يدين ويستنكر بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة طرابلس، مترحما على أرواح الضحايا.

© AFP 2018 / Abdullah Doma "الردع" تتهم "داعش" بتنفيذ الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا

وأكد، في بيان له حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أن هذا العمل يعتبر عدوانا على الشعب الليبي لأنه استهدف مقر المصدر الوحيد لقوت الشعب الليبي ، ومن قام بذلك هو عدو أساسي للشعب يجب محاربته ودحره وهزيمته.

ولفت إلى أنه يجب محاربة هذا العدو "بدعم ومساندة الجيش الليبي والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية جميعها، وأن يتحول دعم كل فرد من الشعب الليبي إلى ذلك من أجل أن يكون لدينا جيشا قويا يتصدى لهذه الجماعات الإرهابية المجرمة".

وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن برفع حظر تسليح الجيش الوطني الليبي، الذي يحارب الإرهاب ويحقق الانتصارات المتتالية رغم قلة الإمكانيات.

وتابع "نؤكد أن الإرهاب يشكل خطرا على كل أنحاء العالم والتي منها دول الجوار وحوض البحر الابيض المتوسط".

وكان هجوما إرهابيا قد استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وأوقع عددا من القتلى والجرحى.