​ أبو الغيط: لن نسمح بتفكيك الأونروا

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث أطلعه الأخير على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة في أعقاب قرار الولايات المتحدة وقف مساهمتها في تمويلها.

وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الاثنين، أن أبو الغيط عبر لكرينبول عن دعمه الكامل لمهمته، معربا عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

© AFP 2018 / Etienne Laurent فرنسا تعرب عن أسفها لتوقف الولايات المتحدة عن تمويل الأونروا

وأضاف عفيفي أن الأمين العام استعرض مع مفوض الأونروا سبل تعويض الإسهامات المالية الأمريكية وسد العجز الذي تعاني منه الوكالة، حرصا على استمرار عملياتها في المرحلة القادمة، وبخاصة ما يتعلق بالمدارس التي تخدم نحو نصف مليون طفل فلسطيني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اجتماعا وزاريا سيعقد، غدا الثلاثاء 11سبتمبر/ أيلول، لمناقشة كيفية دعم الأونروا، سياسيا وماليا، وذلك على هامش اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأضاف أن الأمين العام شدد خلال اللقاء على أن الهدف النهائي للسياسة الأمريكية هو النيل من شرعية الوكالة وتقويض التفويض الأممي الممنوح لها، توطئة لتصفية قضية اللاجئين، وأن الدول العربية متنبهة تماما لهذا الأمر، ولن تسمح بتفكيك الأونروا أو الاستعاضة عنها بكيانات بديلة كما تسعى إلى ذلك إسرائيل والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية.