أبو الغيط يبحث مع اليماني تطورات الأوضاع في اليمن

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة خالد اليماني، وزير خارجية الجمهورية اليمنية، حيث استعرض معه آخر تطورات الأزمة اليمنية في ضوء فشل الجولة الأخيرة للمفاوضات بسبب تخلف الحوثيين عن الحضور.

وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الاثنين، أن أبو الغيط استمع لعرض من الوزير اليمني حول مجرى العمليات العسكرية في الساحل الغربي، وعلى الجبهات الأخرى. وأكد الوزير أن الحجج التي طرحها الحوثيون للتغيب عن مباحثات جنيف تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنهم لا يرغبون في أي حل سلمي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام اتفق من جانبه مع هذا التقدير، مشيرا إلى أن إرادة التوصل إلى حلول وسط ما زالت غائبة لدى الطرف الحوثي.

وأضاف عفيفي أن الأمين العام أعرب أيضا لليماني عن إيمانه الكامل بضرورة استعادة الشرعية إلى اليمن من خلال حل سياسي يقوم على المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، محملا الميلشيات الحوثية المسؤولية عن استمرار الصراع ومعاناة الملايين من سكان اليمن ممن يتطلعون لاستعادة حياتهم الطبيعية.