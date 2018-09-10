شاهد... ولي عهد أبوظبي يستقبل ملك المغرب

استقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في قصر البحر بالإمارات.

وناقش الطرفان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، كما تطرقا إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

#محمد_بن_زايد: سعدت بلقاء أخي جلالة الملك #محمد_السادس.. لقاء يتواصل فيه العمل والتنسيق والتشاور لأجل صالح بلدينا ، #الإمارات و #المغرب تجمعهما علاقات تاريخية وطيدة وروابط أخوية راسخة نتطلع معا للإرتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع في المجالات كافة#وام pic.twitter.com/79aXDxHDZV — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 10, 2018

كما شدد ولي عهد أبوظبي والعاهل المغربي، على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وشعوبها، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وذلك في إطار العمل العربي المشترك وبما يعزز أمن واستقرار بلدان المنطقة وشعوبها.