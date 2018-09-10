طبيب لبناني: اللاجئون السوريون أحد أسباب انتشار مرض السرطان

تحت عنوان "السرطان يجتاح لبنان... وسببان يساهمان بانتشاره"، نشرت قناة "أم تي في" اللبنانية تقريرا يشير إلى أن اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية يساهمون بانتشار مرض السرطان في البلاد.

© AP Photo / Bilal Hussein بالفيديو... نهر جار من القمامة في لبنان

وفي التقرير قال الطبيب المتخصص بأمراض السرطان فادي نصر للقناة: "إن سببين رئيسيين يساهمان بانتشار السرطان في لبنان، الأول أزمة النفايات التي لم تحل حتى اليوم، والتلوث المتفاقم في البحر والبيئة بشكل عام، والثاني الالتهابات المتزايدة بفعل تكاثر النازحين السوريين في لبنان والتي تتسبب بشكل غير مباشر بمرض السرطان".

ويضيف:" فهؤلاء بسبب الظروف السيئة التي عانوا منها مرغمين، يأتون ببكتيريا خطيرة قد تخلق الأمراض لدى الإنسان".

والتقرير أظهر أن "إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية تشير إلى أن الإصابة بالسرطان ارتفعت بنسبة 5.6% في عام 2018".

وأثار هذا التقرير موجات غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد اتهام القناة بالعنصرية تجاه السوريين، أصدرت القناة توضيحا أشارت فيه إلى أن رأي الطبيب لا يمثل رأي القناة.