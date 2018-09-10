الحشد الشعبي يدمر معسكرا لـ"داعش" في جبال حمرين

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عن تدمير معسكر لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين شرق محافظة صلاح الدين.

بغداد — سبوتنيك. وقال الحشد، في بيان نقلا عن آمر اللواء 88 في الحشد الشعبي ونس الجبارة، إن "قوات اللواء وضمن عملية تطهير سلسلة جبال حمرين استطاعت تدمير معسكر (سعد بن أبي وقاص) التابع لتنظيم داعش".

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية واسعة لتعقب مسلحي "داعش"

وأضاف أن "تدمير المعسكر جاء ضمن عملية عسكرية واسعة انطلقت، أمس الأحد، لتعقب خلايا "داعش" في جبال حمرين".

ونفذت القوات العراقية قبل فترة عملية "ثأر الشهداء"، لتأمين طريق بغداد — ديالى — كركوك ومناطق أخرى قريبة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين بعد عمليات قتل واختطاف لمدنيين عراقيين حدثت على الطريق.

يذكر أن العراق أعلن، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] إلا أن الجماعة شنت العديد من الهجمات منذ ذلك الحين استهدفت مدنيين وعناصر أمن في محافظات عدة.