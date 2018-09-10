البحرين تعلق رسميا على قرار أمير قطر

علقت البحرين، رسميا، على قرار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أصدره مؤخرا، بشأن الوافدين واللجوء السياسي.

وغرد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، عبر حسابه على "تويتر"، أمس الأحد: "في حين تقدم الدول الأربع مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر، تضع قطر العراقيل وتبث الأكاذيب وتسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه، في عداء جلي ومخالفات واضحة لاتفاقي الرياض".

في حين تقدم الدول الأربع مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر ، تضع قطر العراقيل و تبث الاكاذيب و تسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه ، في عداء جلي و مخالفات واضحة لإتفاقي الرياض — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 9, 2018

وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء الماضي، مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر العاجلة، في عدد من المجالات، منا ما يتعلق بالإقامة الدائمة في البلاد، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، حول تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في أراضي قطر، وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي في الإمارة.

وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، لضلوعها في دعم جماعات إرهابية، والتدخل في شؤون الدول العربية، وظلت الأزمة معقدة حتى اليوم بسبب تعنت الدوحة واستمرار دعمها للإرهاب وارتمائها في أحضان إيران وتركيا.