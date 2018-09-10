الرئاسة الفلسطينية: التمسك بالقدس وبالثوابت أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن التمسك بمدينة القدس والحفاظ عليها وعلى الثوابت الفلسطينية أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

رام الله — سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "التمسك بالقدس والحفاظ عليها وعلى ثوابت شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها بالإضافة للقدس، قضية اللاجئين، وبقية الثوابت التي أجمع عليها شعبنا وقيادته، أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

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وأضاف أبو ردينة "قرار الولايات المتحدة الأخير المتمثل بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لن يغير من موقفنا تجاه الحفاظ على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، والتزامنا بقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية والإسلامية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسعينا الدائم لتطبيق هذه القرارات".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في بيان بوقت سابق من اليوم، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقالت في بيان: "بعد تحليل دقيق، قررت الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وأتم البيان أن "الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن المفاوضات المباشرة بين الجانبين هي السبيل الوحيد للسير إلى الأمام. وينبغي ألا تستغل هذه الإجراءات من قبل أولئك الذين يسعون إلى منع التوصل إلى اتفاق سلام".