الرئاسة الفلسطينية: التمسك بالقدس وبالثوابت أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة

رام الله — سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "التمسك بالقدس والحفاظ عليها وعلى ثوابت شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها بالإضافة للقدس، قضية اللاجئين، وبقية الثوابت التي أجمع عليها شعبنا وقيادته، أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في بيان بوقت سابق من اليوم، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وقالت في بيان: "بعد تحليل دقيق، قررت الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".
وأتم البيان أن "الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن المفاوضات المباشرة بين الجانبين هي السبيل الوحيد للسير إلى الأمام. وينبغي ألا تستغل هذه الإجراءات من قبل أولئك الذين يسعون إلى منع التوصل إلى اتفاق سلام".
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