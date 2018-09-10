"النصرة" تستهدف مدينة حماة ومحيط مطارها العسكري بالقذائف الصاروخية

أفاد مراسل "سبوتنيك" أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي استهدفوا بالقذائف الصاروخية مدينة حماة ومحيط مطارها العسكري وبلدات معان وأرزة.

© Sputnik . Basel shartouh ارتفاع عدد ضحايا اعتداء "النصرة" على محردة في ريف حماة إلى 9 قتلى و30 مصابا

وأضاف المراسل إن الاستهداف بالقذائف الصاروخية طال كذلك حي القصور في مدينة حماة حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

ونقل المراسل عن مصدر عسكري قوله: إن وحدات الجيش السوري ردت عبر سلاحي المدفعية والصواريخ على مصادر الإطلاق مستهدفة مواقع المسلحين في اللطامنة وكفرزيتا في ريف حماة الشمالي.

وكانت فصائل "جيش العزة" التابع لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قصفت أمس الأول مناطق في ريف حماة الشمالي، حيث استهدفت بالصواريخ مدينتي السقيلبية وسلحب مما أدى لوقوع إصابات بين المدنيين.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن مسلحي التنظيم المنتشرين في بلدتي الزكاة والأربعين في ريف حماة الشمالي استهدفوا المدينتين مساء السبت أمس الأول بـ 10 قذائف صاروخية، ما أسفر عن وقوع 9 إصابات بينهم طفلان، فيما سارعت فرق الإسعاف إلى مواقع سقوط الصواريخ، وتم نقل المصابين إلى مشفى السقيلبية الوطني.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي عدة فصائل مبايعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) ومن أبرزها "جيش العزة" الذي يسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، والذي يضم في صفوفه عددا كبيرا من المسلحين الأجانب والعرب.