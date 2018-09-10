قصف وقنص لـ"أنصار الله" يستهدف قوات سعودية

شن مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قصفا على قوات تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأخرى سعودية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن "أنصار الله" أطلقوا صاروخا محلي الصنع نوع "زلزال — 1"، مداه 3 كيلومترات، على تجمع لقوات الرئيس هادي شرق جبل الدود.

وأشار إلى أن "أنصار الله" قنصوا جنديا سعوديا في موقع مشعل، واستهدفوا بعملية قنص أخرى جنديا من قوات الرئيس هادي شرق جبل جحفان.

في سياق آخر، أعلنت وكالة الأنباء السعودية مقتل العريف صالح بن غانم آل دابش الشريفي من منسوبي حرس الحدود السعودي خلال مواجهات حدودية مع "أنصار الله" في ظهران الجنوب بقطاع عسير.

يذكر أن مسلحي "أنصار الله" يشنون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ أذار 2015.