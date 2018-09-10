حفتر يجتمع مع وزير الخارجية الإيطالي في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك. قال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر ناقش اليوم الاثنين في مقر القيادة العامة في الرجمة، مع وزير خارجية إيطاليا، إنزو مورافو ميلانيزي، الانتخابات الليبية القادمة ووسائل تأمين سيرها بشكل يضمن نزاهتها وحمايتها من التزوير".
وأوضح مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة أن "الجانب الإيطالي تعهد بدعم أي اقتراح من الأمم المتحدة يضمن استقرار ليبيا".
واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر بباريس في مايو/ أيار الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك وفق مخرجات مؤتمر باريس.
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