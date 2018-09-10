حفتر يجتمع مع وزير الخارجية الإيطالي في ليبيا

بحث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة في الرجمة شرقي البلاد، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيطالي إنزومورافو ميلانيزي، وسائل تأمين الانتخابات الليبية القادمة وحمايتها من التزوير.

بنغازي — سبوتنيك. قال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر ناقش اليوم الاثنين في مقر القيادة العامة في الرجمة، مع وزير خارجية إيطاليا، إنزو مورافو ميلانيزي، الانتخابات الليبية القادمة ووسائل تأمين سيرها بشكل يضمن نزاهتها وحمايتها من التزوير".

© AFP 2018 / FAROUK BATICHE حكومة الوفاق الليبية تأسف لتهديدات حفتر بنقل الحرب إلى الحدود مع الجزائر

وأضاف العبيدي أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء ملف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية والعمل على إيجاد حلول على مستوى الدول الأوروبية بما يكفل القضاء على الظاهرتين"، مضيفاً أنهما "بحثا أيضاً المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في شتى المجالات".

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة أن "الجانب الإيطالي تعهد بدعم أي اقتراح من الأمم المتحدة يضمن استقرار ليبيا".

واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر بباريس في مايو/ أيار الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك وفق مخرجات مؤتمر باريس.