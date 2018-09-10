"أنصار الله" يعلنون استهداف معسكر سعودي في عسير بصاروخ باليستي

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لأنصار الله إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز "بدر 1" على معسكر للجيش السعودي في ظهران الجنوب بعسير".

© AP Photo / Hani Mohammed قصف وقنص لـ"أنصار الله" يستهدف قوات سعودية

ويزيد إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" المسلحة باتجاه المملكة العربية السعودية عن 190 صاروخا، بحسب ما أعلنه التحالف العربي بقيادة السعودية.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية، مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا، وإصابة 10470 آخرين، وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.