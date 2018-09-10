البيت الأبيض: أمريكا ملتزمة بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI الرئاسة الفلسطينية تعلق على اقتراح "تأسيس كونفدرالية بين فلسطين والأردن"

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين 10 سبتمبر / أيلول، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بحسب وكالة "رويترز".وقالت الخارجية في بيان: "بعد تحليل دقيق، قررت الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ".

وأضاف البيان: " الولايات المتحدة مازالت تعتبر أن المفاوضات المباشرة بين الجانبين هي السبيل الوحيد للسير إلى الأمام، وينبغي ألا تستغل هذه الاجراءات من قبل أولئك الذين يسعون إلى منع التوصل إلى اتفاق سلام".

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قال اليوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية أبلغت الفلسطينيين رسميا بأنها ستغلق مقر منظمة التحرير في واشنطن.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "التمسك بالقدس والحفاظ عليها وعلى ثوابت شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها بالإضافة للقدس، قضية اللاجئين، وبقية الثوابت التي أجمع عليها شعبنا وقيادته، أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية".