تحذير من الإمارات لمواطنيها في الولايات المتحدة

دعت سفارة الإمارات في الولايات المتحدة، مواطنيها لأخذ الحذر والحيطة ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة فلورنسا.

وقالت السفارة عبر "تويتر": "تنوه السفارة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الموجدين في ولاية فرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية بأخذ إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة فلورنسا".

وناشدت السفارة المواطنين ضرورة الاتصال برقم 911 في حالات الطوارئ والتواصل مع السفارة على أرقامها.

تنوه السفارة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية بأخذ إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة فلورنسا. pic.twitter.com/dloCpdNhCo — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) September 10, 2018

وتحولت العاصفة المدارية فلورنسا إلى درجة إعصار يوم الأحد، وهي في طريقها صوب منطقة الكاريبي والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وحذر المركز الوطني للأعاصير السكان من أجل الاستعداد لسقوط أمطار غزيرة و"مخاطر مهددة للحياة" في وقت لاحق من الأسبوع، وكان من المتوقع أن تتعزز "فلورنسا" بشكل سريع يوم غد الاثنين لتتحول إلى "إعصار كبير".