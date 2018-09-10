"أنصار الله" يفرجون عن 125 معتقلا حاولوا الالتحاق بالقوات الحكومية اليمنية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن الأفراج عن 125 معتقلا في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" أن الأجهزة الأمنية في صنعاء أفرجت اليوم عن 125 شخصا اعتقلوا في وقت سابق أثناء توجههم للالتحاق بالقوات الحكومية.

وتأتي عملية الإفراج بعد نحو شهر من إطلاق الجماعة سراح 38 معتقلا قبض عليهم في طريقهم إلى معسكرات الجيش اليمني.

وتمنع جماعة "أنصار الله" انتقال العسكريين والموظفين المدنيين من المحافظات الخاضعة لسيطرتها إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، باستثناء المسافرين إلى الخارج عبر مطاري عدن وسيئون جنوبي وشرقي اليمن.