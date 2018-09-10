مقتل وإصابة 5 أشخاص بتفجير انتحاري غربي العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح أثناء محاولة القوات الأمنية التصدي لانتحاري حاول الاقتراب من مستشفى حديثة في محافظة الأنبار غربي العراق.

بغداد — سبوتنيك. وقال المركز في بيان: "القوات الأمنية المكلفة بحماية مستشفى حديثة تتصدى لإرهابي انتحاري حاول التقرب من بوابة المستشفى "، وأضاف "بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عمد هذا المجرم إلى تفجير نفسه، وأسفر الحادث عن استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين جراحهم بسيطة".

© Sputnik . bassem haddad مسلحون يفجرون أنبوبا نفطيا في كركوك شمالي العراق

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت ، في وقت سابق اليوم ، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح بتفجير انتحاري وقع عند مدخل مستشفى قضاء حديثة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان: "تفجير انتحاري بحزام ناسف في باب مستشفى حديثة على الهمر (مركبة عسكرية) المرابطة بباب المستشفى والحصيلة شهيد واحد وأربعة جرحى".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، وغالبا ما يعلن تنظيم "داعش" الإرهابي وقوفه وراء هذه الهجمات.

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.