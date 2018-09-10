مقتل وإصابة 5 أشخاص بتفجير انتحاري غربي العراق

بغداد — سبوتنيك. وقال المركز في بيان: "القوات الأمنية المكلفة بحماية مستشفى حديثة تتصدى لإرهابي انتحاري حاول التقرب من بوابة المستشفى "، وأضاف "بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عمد هذا المجرم إلى تفجير نفسه، وأسفر الحادث عن استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين جراحهم بسيطة".
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان: "تفجير انتحاري بحزام ناسف في باب مستشفى حديثة على الهمر (مركبة عسكرية) المرابطة بباب المستشفى والحصيلة شهيد واحد وأربعة جرحى".
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، وغالبا ما يعلن تنظيم "داعش" الإرهابي وقوفه وراء هذه الهجمات.
يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)