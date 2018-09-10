قطر تعلق على آخر القرارات الأمريكية ضد فلسطين

علقت دولة قطر عن قيام الإدارة الأمريكية، بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء قطر، أعربت دولة قطر عن أسفها لإعلان الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن.

وقالت قطر "إن إغلاق المكتب من شأنه أن يزيد إسرائيل تعنتا ويشجعها على المضي في ممارساتها المرفوضة دوليا".

وشددت قطر على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية المستند لقرارات الشرعية الدولية.

دولة قطر تعرب عن أسفها لإعلان الإدارة الأمريكية، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن، وتقول إن إغلاق المكتب من شأنه أن يزيد إسرائيل تعنتا ويشجعها على المضي في ممارساتها المرفوضة دوليا، مجددة موقفها الثابت من القضية الفلسطينية المستند لقرارات الشرعية الدولية. pic.twitter.com/HMnyPH9UXJ — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) September 10, 2018

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين 10 سبتمبر / أيلول، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأوضح البيت الأبيض، أن أمريكا ملتزمة بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية رغم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية.