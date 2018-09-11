"شركاء في إعمار سوريا"... ملتقى رجال الأعمال العرب والمغتربين يبدأ أعماله في دمشق

تستضيف دمشق، اليوم الثلاثاء، ملتقى رجال الأعمال العرب والمغتربين الأول تحت عنوان "شركاء في إعمار سوريا".

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دمشق — سبوتنيك . وقال عبد الوهاب أورفة لي، المدير العام لمجموعة أورفة للاستشارات والتدريب وهي الشركة المنظمة للملتقى، إن "الملتقى سيقام في فندق شيراتون دمشق يومي الحادي عشر والثاني عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 من رجال الأعمال من السوريين المغتربين والعرب والأجانب".

وأضاف أورفه لي، أن "الملتقى سيتضمن جلسات حوار حول قانون التشاركية وقانون الاستثمار الجديد ودورهما في إعمار سوريا ومشاريع خاصة بالشركات ومشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري إضافة إلى مشاريع استثمارات سيدات الأعمال ودورها في مرحلة الإعمار والمشاريع الصناعية المطروحة من قبل وزارة الصناعة السورية".