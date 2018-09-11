"أنصار الله": قنص 7 جنود سعوديين في جبهات الحدود

وكانت جماعة أنصار الله، قد أعلنت يوم الأحد، عن مقتل 53 من الجيش السعودي وإصابة 23 آخرين جراء العمليات العسكرية في جبهات جيزان ونجران وعسير خلال أغسطس المنصرم، معتمدة في إحصائيتها، التي نشرتها بالأسماء على وسائل الإعلام السعودية الرسمية وغير الرسمية، في حين لم تعلن وكالة الأنباء السعودية سوى عن 22 قتيلا.
ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)