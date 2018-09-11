القيادة العامة للجيش الليبي: يجب أن تكون علاقتنا مع الجزائر قوية

أفاد المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري، يوم الاثنين، بأن الجزائر دولة شقيقة ومصيرنا واحد، ويجب أن تكون علاقتنا قوية لمكافحة الإرهاب.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المسماري في مؤتمر صحفي نقلته عدة قنوات عربية ومحلية، إن "الليبيين والجزائريين أشقاء في خندق واحد وتربطهم علاقات سياسية واجتماعية"، مؤكداً بأن تصريحات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، هدفها التنسيق مع الجزائر الشقيقة، وإن ليبيا لن تكون مصدر تهديد لجيرانها".

وأضاف أن "القوات المسلحة اكتشفت دخول بعض عناصر الجيش الجزائري إلى الأراضي الليبية"، مضيفاً أن "بعد التواصل مع السلطات الجزائرية تبين دخول عناصر من قوات الدرك بالخطأ إلى ليبيا".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القائد العام، أن "القوات المسلحة هدفها واضح وهو محاربة الإرهاب والإرهابيين أينما ظهروا"، مشيرا إلى "الدور الخبيث الذي حاولت الدوحة لعبه للوقيعة بين ليبيا والجزائر".

وتابع المسماري "العلاقات الليبية الجزائرية أكبر من قناة الجزيرة ومن دولة قطر، التي تروج للشائعات، لن نرضى، أن نكون مصدر تهديد لأي دولة شقيقة".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة عززت وحداتها العسكرية في منطقة الهلال النفطي، تحسباً لأي هجمات إرهابية محتملة في الفترة المقبلة"، مشيراً أن "قوات الاستطلاع بالقوات المسلحة تمشط المناطق، التي من المحتمل تعرضها لهجمات إرهابية، بالإضافة إلى استمرار الطلعات الجوية المكثفة في تلك المناطق".