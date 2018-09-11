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04:38 11 سبتمبر/ أيلول 2018
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    علم ليبيا

    وزارة الصحة الليبية تنفذ مشاريع بقيمة 44 مليون دولار

    © Sputnik . Andrei Stenin
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الصحة الليبية في الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء شرقي البلاد، عن تنفيذ مشاريع صيانة وإنشاء مرافق صحية تقدر قيمتها بحوالي 62 مليون دينار ليبي (حوالي 44 مليون دولارا).

    بنغازي — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة معتز عز الدين الطرابلسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن: "وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة سعد عقوب، عقد يوم أمس الاثنين، اجتماعا مع عميد بلدية البيضاء علي حسين، في مقر مجلس البلدية لمناقشة أوضاع المرافق والمنشآت الصحية بالبلدية".

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    © REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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    وأضاف الطرابلسي أن "المجتمعين ناقشوا جملة من المواضيع العامة، التي كان أبرزها آليه تنفيذ المشاريع المزمع تنفيذها بعد صدور عدة قرارات من قبل مجلس رئاسة الوزارة لصالح قطاع الصحة ببلدية البيضاء شرقي البلاد بهدف صيانة وإنشاء عدد من المرافق الصحية وما جاورها بقيمة تقديرية حوالي 62 مليون دينار ليبي [حوالي 44 مليون دولارا]، والتي عرضت الإعداد لبرنامج استحداث المراكز الصحية، ووحدات الرعاية الصحية، والعيادات المجمعة، وفقاً للإمكانيات المتاحة والمخصصات المالية، وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية والعلمية".

    وأشار الطرابلسي، أن "وكيل عام وزارة الصحة شدد على ضرورة سرعة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية ولجنة الترسية واعتمادها من قبل وزارة الصحة المؤقتة لتنفيذها وإحالة الإجراءات بالكامل برسالة إلى لجنة العطاءات المركزية بالوزارة".

    وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الليبية المؤقتة أن "المجتمعين ناقشوا كذلك المخصصات المالية التي تم صرفها من باب التطوير والتحسين بعد تم تخصصيها من قبل وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الفعلية من الأدوية التخصصية والمعدات والمستلزمات الطبية، وتدارس المشاكل العالقة في القطاع الصحي والصعوبات التي تواجهها".

    يشار إلى، أن الاجتماع كان بحضور مدير مستشفي الثورة التعليمي بمدينة البيضاء محمد التريكي، ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة سالم الجبالي ومدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة معتز الطرابلسي ورئيس غرفة عمليات الطوارئ إبراهيم اليتيمي، ومدير مكتب العلاقات العامة بوزارة الصحة عبد الله البراني، وعدد من مدراء المرافق الصحية ببلدية البيضاء.

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