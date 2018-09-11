الخارجية الإيرانية: طهران قلقة إزاء الوضع في إدلب وستعمل على تفادي كارثة إنسانية

قال حسين جابري أنصاري المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني، إن طهران تشاطر الأمم المتحدة قلقها إزاء احتمال وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب السورية وإنها ستسعى لتفاديها.

وأضاف أنصاري، عند وصوله إلى جنيف لإجراء محادثات ترعاها الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة دستورية سوريا: "نحن أيضا نشعر بالقلق. سنعمل على عدم حدوث ذلك"، وفقا لـ"رويترز".

© Sputnik . Iliya Pitalev بعد غارات لسلاح الجو... الجيش السوري يقصف مواقع "النصرة" في ريف إدلب

ويستضيف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، محادثات جنيف التي يشارك فيها أيضا مسؤولون روس وأتراك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، إن هجوم الحكومة السورية على إدلب سيسبب مخاطر إنسانية وأمنية لتركيا وأوروبا وغيرهما.

وكانت مصادر ميدانية تحدثت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، عن إرسال الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى تخوم محافظة إدلب بانتظار ساعة الصفر لبدء حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة المحافظة من مسلحي جبهة النصرة.

وشكلت محافظة إدلب الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.