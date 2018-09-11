الجامعة العربية تندد بالانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل

وأكد أبو الغيط في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الإدارة الأمريكية الحالية، ومنذ إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقلها لمقر سفارتها إلى القدس، تكشف عن انحياز كامل للأجندة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات الأخيرة، مثل قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووقف المساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني، تهدف إلى تطويع الإرادة الفلسطينية، وهو توجه يعكس قراءة خاطئة للنضال والتاريخ الفلسطيني، وفهما مغلوطا لجذور النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ومن جانبه، صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن مجلس الجامعة يعقد اليوم اجتماعه الدوري على المستوى الوزاري، وأن الموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية ستكون على رأس الأجندة، بما في ذلك تداعيات القرار الأمريكي الأخير بإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وأضاف عفيفي أن اجتماعا خاصا سيعقد على هامش الاجتماع الوزاري، لمناقشة تداعيات الأزمة المالية للاونروا.
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