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12:31 11 سبتمبر/ أيلول 2018
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    أحمد أبو الغيط - جامعة الدول العربية

    الجامعة العربية تندد بالانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل

    © Photo / مكتب الأمين العام
    العالم العربي
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    ندد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الذي أعلنته الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مشدداً على أن القرار يأتي كحلقة في سلسلة ممتدة من الإجراءات والسياسات الأمريكية المجحفة بحق الفلسطينيين، والتي تهدف إلى تصفية قضيتهم وإفراغها من مضمونها.

    وأكد أبو الغيط في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الإدارة الأمريكية الحالية، ومنذ إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقلها لمقر سفارتها إلى القدس، تكشف عن انحياز كامل للأجندة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات الأخيرة، مثل قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووقف المساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني، تهدف إلى تطويع الإرادة الفلسطينية، وهو توجه يعكس قراءة خاطئة للنضال والتاريخ الفلسطيني، وفهما مغلوطا لجذور النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

    أحمد أبو الغيط
    © AP Photo /
    ​ أبو الغيط: لن نسمح بتفكيك الأونروا
    وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الانتقادات التي توجه للفلسطينيين بالتعنت والتصلب، أو رفض المبادرات والحلول المعروضة عليهم ليس لها أي أساس منطقي، إذ لم يعرض على الجانب الفلسطيني إلى الآن أي اقتراحات ذات معالم محددة، أو خطط للحل يمكن النقاش حولها، قبولا أو رفضا.

    ومن جانبه، صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن مجلس الجامعة يعقد اليوم اجتماعه الدوري على المستوى الوزاري، وأن الموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية ستكون على رأس الأجندة، بما في ذلك تداعيات القرار الأمريكي الأخير بإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

    وأضاف عفيفي أن اجتماعا خاصا سيعقد على هامش الاجتماع الوزاري، لمناقشة تداعيات الأزمة المالية للاونروا.

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    الكلمات الدلالية:
    جامعة الدول العربية, أمريكا, إسرائيل, فلسطين
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