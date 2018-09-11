"أنصار الله" تعلن مقتل 53 جنديا سعوديا وإصابة 23 آخرين

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مقتل 53 جنديا من الجيش السعودي وإصابة 23 آخرين، في جيزان ونجران وعسير على الحدود اليمنية.

وقال موقع قناة "المسيرة": "إن خسائر الجيش السعودي خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بلغت 53 قتيلا و23 جريحا.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله": قنص 7 جنود سعوديين في جبهات الحدود

ونقل الموقع التابع لـ" أنصار الله "، عن مصدر عسكري في الجيش واللجان الشعبية، قوله إن "الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى من الجيش السعودي تفوق ما يجري الإعلان عنه في الإعلام السعودي كون النظام السعودي درج على إخفاء خسائره للعام الرابع على التوالي من عدوانه على اليمن ".

ونشر الموقع إحصائية، قال إنها لقتلى الجيش السعودي خلال الأشهر الماضية، وتحديدا منذ بداية عام 2018.

يناير/كانون الثاني: 39 قتيلا و35 جريحا

فبراير/شباط: 45 قتيلا و19 جريحا

مارس / آذار: 55 قتيلا و53 جريحا

أبريل/ نيسان: 82 قتيلا و41 جريحا

مايو/ أيار: 73 قتيلا و22 جريحا

يونيو/ حزيران: 38 قتيلا و46 جريحا

يوليو/ تموز: 40 قتيلا و30 جريحا

أغسطس/ آب: 53 قتيلا و23 جريحا

ليبلغ بذلك أعداد القتلى والجرحى من الجيش السعودي المعلن عنهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري، 425 قتيلا 269 جريحا، وذلك وفقا لموقع "أنصار الله".