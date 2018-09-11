"أنصار الله" تعلن مقتل 53 جنديا سعوديا وإصابة 23 آخرين

وقال موقع قناة "المسيرة": "إن خسائر الجيش السعودي خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بلغت 53 قتيلا و23 جريحا.
ونشر الموقع إحصائية، قال إنها لقتلى الجيش السعودي خلال الأشهر الماضية، وتحديدا منذ بداية عام 2018.
يناير/كانون الثاني: 39 قتيلا و35 جريحا
فبراير/شباط: 45 قتيلا و19 جريحا
مارس / آذار: 55 قتيلا و53 جريحا
أبريل/ نيسان: 82 قتيلا و41 جريحا
مايو/ أيار: 73 قتيلا و22 جريحا
يونيو/ حزيران: 38 قتيلا و46 جريحا
يوليو/ تموز: 40 قتيلا و30 جريحا
أغسطس/ آب: 53 قتيلا و23 جريحا
ليبلغ بذلك أعداد القتلى والجرحى من الجيش السعودي المعلن عنهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري، 425 قتيلا 269 جريحا، وذلك وفقا لموقع "أنصار الله".
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