بيان جديد من السعودية بشأن المقيمين

أعلنت المملكة العربية السعودية عن عقاب يصل إلى السجن مدة 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.

وقالت النيابة العامة في المملكة إن "إنتاج أو ترويج أو إرسال البيانات أو المواد أو المقاطع التي تمس الآداب العامة أو القيم الدينية على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، والغرامة 3 ملايين ريال".

ودعت النيابة المقيمين في المملكة إلى الالتزام ومراعاة قيم ومشاعر المجتمع السعودي.

وكانت المملكة العربية السعودية قد وجهت رسالة تحذيرية إلى الوافدين المقيمين على الأراضي السعودية.

وطالبت النيابة العامة السعودية المقيمين في المملكة، الالتزام بكافة الأنظمة المرعية في المملكة، حسب الصفحة الرسمية للنيابة على موقع تويتر.

كما طلبت النيابة من الوافدين مراعاة قيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره.