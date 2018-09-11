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14:02 11 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مصير الفتاة السعودية التي أفطرت مع مصري وأثارت ضجة في المملكة

    © Sputnik . Aleksandr Jurev
    العالم العربي
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    كشفت صحيفة "الرياض" السعودية ما حدث مع الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي بثه وافد مصري وهما يتناولان وجبة الإفطار، وأثار ضجة في المملكة الأيام الماضية.

    وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن شرطة محافظة جدة أوقفت الفتاة بعد توجيه من النيابة العامة للتحقيق معها، ومعرفة دوافع خروجها مع الوافد، وظهورها في مقاطع الفيديو "التي استفزت مشاعر السعوديين خلال اليومين الماضيين"، بحسب الصحيفة.

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    © REUTERS / Faisal Nasser
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    ونقلت الصحيفة عن الشيخ تركي القرني، القاضي السابق بالمحكمة الجزائية في محافظة جدة، قوله بأن فعل المرأة في هذا المقطع "يعد استفزازا لمشاعر السعوديين"، وأكد أن "الفتاة تتحمل المسؤولية الجنائية من خلال مشاركتها، وموافقتها لـ "الوافد" الذي تلفظ على مشاهدي المقطع، والمجتمع وأساء لهم وهي بحد ذاتها جريمة معلوماتية توجب العقوبة".

    وتطورت القضية بعدما تدخلت فرق التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في محافظة جدة (الأحد) الماضي، وباشرت موقع المنشأة التي حدثت فيها مخالفة التصوير عبر عدة مقاطع فيديو مع فتاة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بجدة.

    وأشارت الرياض إلى أنه سيتم تطبيق عدد من العقوبات على صاحب المنشأة لعدم التزام المنشأة بالضوابط الخاصة بعمل المرأة داخل الفندق.

    ولفتت إلى أن النيابة العامة من جانبها بدأت التحقيق في الجزء الآخر من القضية، والمتمثل في مخالفة المتهمين، "الوافد" و"الفتاة"، لنظام الجرائم المعلوماتية من خلال تصوير مقاطع فيديو تسيء للمجتمع، ووصفه بـألفاظ غير لائقة، بحسب التحقيقات، "إضافة إلى مخالفة الآداب العامة، وغيرها من الأمور التي قد تطرأ في ملف القضية، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي".

    ​وكانت السلطات السعودية قد تحركت لاتخاذ إجراءات عاجلة حيال وافد مصري ظهر في مقطع فيديو وهو يتناول الإفطار مع موظفة سعودية، ما اعتبر انتهاكا صريحا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

    وأطاح فريق من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالوافد المصري ويدعى بهاء، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

    وأفادت الصحيفة بأن "فريق التفتيش المسائي بمكتب عمل جدة باشر عملية الضبط، بعد الحصول على معلومات المنشأة؛ وذلك عند الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، وتم ضبط الوافد، وثم استدعى الفريق صاحب العمل لاستكمال إجراءات الضبط، ومن المقرر أن تتم إحالة كامل الملف لجهة الاختصاص".

    يذكر أن مقطعا وصف بالـ"مسيء" ظهر فيه وافد مصري يدعى "بهاء"، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، معتبرين أن محتواه فيه "استفزاز لمشاعر الكثيرين من السعوديين ومخالفة يجب أن يعاقب مرتكبها".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    ترحيل, وافد, وافدين, مصري, الفطار, وزارة العمل السعودية, السعودية, مصر
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