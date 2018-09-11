رد فعل غريب من جنود سعوديين نفدت ذخيرتهم خلال مواجهة الحوثيين (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق رد جنود سعوديین في الحد الجنوبي، حينما فرغت منهم الذخيرة خلال قتالهم ضد الحوثيين.

ويظهر في الفيديو حديث يدور بین اثنین من الجنود، سيطرت عليه أجواء المزاح رغم تعرضهم للحصار.

وظهر أحد الجنود وهو يبتسم رغم صعوبة الموقف، ولم تظهر أي بادرة للخوف أو القلق على أي منهم.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية، مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018، عن مقتل 6592 شخصا، وإصابة 10470 آخرين، وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.