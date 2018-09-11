اليمن: هجوم لـ "أنصار الله" جنوب شرقي الحديدة

شن مسلحو جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، هجوماً على القوات الحكومية المشتركة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

© AP Photo / Saudi Press Agency اليمن... التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع لـ"أنصار الله" في صعدة

القاهرة- سبوتنيك . وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية من محورين على مواقع للقوات المشتركة شمال وجنوب مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة.

وأضافت أن العملية أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية.

وأشارت إلى استهداف مدفعية "أنصار الله" مواقع للقوات المشتركة جنوب وغرب مديرية التحيتا في الجهة الجنوبية للحديدة.

وكانت القوات الحكومية المشتركة سيطرت في الخامس من فبراير/شباط على مديرية حيس، بعملية واسعة أوقعت خسائر كبيرة في صفوف مسلحي "أنصار الله"، حسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر".