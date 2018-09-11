وزير الخارجية المصري يؤكد للجعفري دعم بلاده لاستقرار العراق

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الثلاثاء، دعم مصر لاستقرار العراق وسلامته، وشدد على ثقة مصر في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية ومختلف القوى السياسية وأبناء الشعب العراقي على تجاوز كافة العقبات التي يواجهها العراق حالياً.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية نشرته صحيفة "الأهرام" القومية، فقد التقى شكري اليوم بالجعفري "للتباحث بشأن مجمل العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة العربية، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية رقم 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب".

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وأشاد شكري خلال اللقاء بعمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية "والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتعززها قيم التآخي والتواصل الحضاري بين الشعبين الشقيقين"، مؤكداً على حرص مصر على "تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات السياسية والتجارية والثقافية والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع".

وأعرب الجعفري خلال اللقاء عن "تطلع بلاده لأن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين المزيد من الازدهار والتطور بالقدر الذي يعكس خصوصية وتاريخية وعمق العلاقات المصرية العراقية".

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات المختلفة التي تزيد من مستوى التوتر الإقليمي يوماً بعد يوم.

وشدد شكري على "ثقة مصر في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية ومختلف القوى السياسية وأبناء الشعب العراقي على تجاوز كافة العقبات التي يواجهها العراق حالياً، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد بما يلبي آمال وطموحات أبناء الشعب العراقي".

وأعرب شكري عن حرص مصر على "توجيه كافة أشكال الدعم للعراق في جهود إعادة الإعمار، والتنسيق المستمر لضمان مشاركة مصرية فعّالة في كافة المجالات وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي".

فيما أعرب الجعفري عن "تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على كافة الأصعدة، مؤكداً على أن التكاتُف العربي وتوحيد الصف هو المفتاح للتصدي للتحديات المحدقة بالمنطقة".

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن. وتم الاتفاق بين الوزيريّن على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة بما يعزز أطر التضامُن العربي والعمل العربي المشترك في مواجهة كافة التحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة.