تحسبا لتصعيد عسكري محتمل... ترقب في قطر وإعلان خطة تدخل عاجل

أعلنت في دولة قطر، حالة من الترقب تعيشها البلاد، بالإضافة إلى الكشف عن "خطة للتدخل العاجل" تحسبا لـ"تصعيد عسكري محتمل" في المنطقة العربية.

أعلن الهلال الأحمر القطري، في بيان اليوم الثلاثاء، عن خطة تأهب واستجابة طارئة، تحسبا لموجات نزوح جديدة شمال سوريا، وذلك من خلال التدخل السريع والطارئ لإنقاذ الأرواح وتوفير الخدمات الأساسية والعاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة، وفقا لصحيفة "الوطن" القطرية.

© AP Photo / Hussein Malla رئيس الحكومة اللبنانية: النزوح لن يتوقف إلا بإنهاء الحرب في سوريا

وأوضح البيان أن خطة التدخل العاجل التي حرص على إعدادها عبر بعثته التمثيلية في تركيا، تتضمن مشاريع إغاثية وطبية متنوعة، وذلك بالتوافق مع الخطط الإغاثية التي أعدتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية المعنية بالشأن السوري

يأتي ذلك في ضوء التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الآثار والتداعيات الإنسانية المتوقعة نتيجة التصعيد العسكري المحتمل في المناطق الشمالية السورية، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن المشروع يتضمن توفير مستلزمات إيواء مؤقت وتغطية تكاليف إيجار المساكن في مناطق آمنة لمدة 3 أشهر، وزيادة عدد الخيام داخل المخيمات القائمة لتوسعتها، وإنشاء مخيمات جديدة بالتنسيق مع قطاع إدارة وتنسيق المخيمات التابع للأمم المتحدة، وكذلك إنشاء مركز استقبال مؤقت يستوعب ما يقارب 2,400 نازح يوميا، يقدم لهم خدمات الإيواء والحماية والمياه والإصحاح والمواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات الطبية وغيرها.

ونوه الهلال الأحمر القطري إن إدارة المشروع ستتم من قبل بعثته في تركيا بشكل مباشر، وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في سوريا.