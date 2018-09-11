اختراق موقع وكالة الأنباء الرسمية المصرية

القاهرة —سبوتنيك. وكتبت عبارات لجماعة الإخوان باللغتين العربية والتركية، وصورة للعلم التركي، وصورة لمحمد البلتاجي بجماعة الإخوان المسلمين.
الصفحة الرئيسية لموقع "وكالة أنباء الشرق الأوسط" بعد الاستيلاء عليها pic.twitter.com/dpfDqS8sv1— Mohamed Ali Pasha (@EgAntiCoup) September 11, 2018
وقال علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط: "تعرض الموقع لقرصنة من هاكر إخواني".
وأضاف أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مصدر القرصنة الإلكترونية واتخاذ الإجراء اللازم"، بحسب ما نقل موقع صحيفة "المصري اليوم".
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