بعد الإمارات... السعودية إلى الفضاء الخارجي

وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية ( واس).

© Sputnik . Anton Denisov السعودية تجري محادثات مع روسيا لشراء أسلحتها

دبي — سبوتنيك . يذكر، أن موسكو والرياض اتفقتا، العام الماضي في تشرين الأول/ أكتوبر، على مجالات يمكن أن تنفذ فيها أنشطة فضائية مشتركة بين الدولتين، بحسب قرار للحكومة الروسية.

ووفقا للوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، يدور الحديث عن مشاريع مشتركة في مجال الاستشعار عن بعد ورصد الأرض باستخدام الأقمار الصناعية العاملة في مجال الاستشعار الراداري والحراري للأرض عن بعد.

ويمكن للجانب الروسي، في الوقت نفسه، أن يقدم خدمات لتطوير وتصنيع ووضع المركبات الفضائية المدارية.

ويمكن للطرفين بصورة مشتركة معالجة مسائل الاتصالات والملاحة والأرصاد الجوية ورسم الخرائط، وإنشاء بنية تحتية أرضية ملائمة.

وكان قد تم، في وقت سابق، التوقيع على اتفاق بين الحكومة الروسية والمملكة العربية السعودية، بشأن التعاون في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية.