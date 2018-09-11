بالفيديو... مسلح سوري في إدلب يهدد أردوغان بدخول تركيا إذا تخلى عنهم

هدد مسلح سوري في إدلب أردوغان بدخول مدينة الريحانية التركية في حال تخلت تركيا عن مسلحي المعارضة في إدلب.

وبحسب "الميادين" قام مسلح من الغوطة الشرقية بتصوير فيديو من ريف إدلب الشمالي على الحدود السورية التركية مهددا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الاستيلاء على مدينة الريحانية خلال ساعتين في حال قام الأخير ببيع إدلب".

وأضاف المسلح أنهم سيواجهون الجدار التركي بحفر الأنفاق التي ستمكنهم من دخول الريحانية في تركيا قائلا: "نحن أهل الغوطة شاطرين بالأنفاق وأنت قمت بنشر جدار إسمنتي على طول الحدود ونشرت الجاندرما لمنع الهروب إلى تركيا في حال تعرضت المناطق للقصف".

كذلك أشار المسلح إلى وجود نفق قريب من المنطقة التي قام بتسجيل الفيديو فيها أمام الجدار الإسمنتي العازل تمّ حفره في وقت سابق، مضيفاً أن "آخر ملجأ للجيش الحر أو المعارضة في حال قرر أردوغان بيع إدلب هو الريحانية"، وأنه سيتم السيطرة عليها خلال ساعتين فقط.

ويواصل الجيش السوري تعزيز قواته على محاور إدلب المختلفة فيما اتجهت أمس أرتال من الدبابات والمدرعات إلى ريف حلب الشمالي استعدادا للمعركة المرتقبة على محاور إدلب.