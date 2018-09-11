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16:07 11 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الملك سلمان

    الملك سلمان وولي العهد يصدران قرارات جديدة

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

    أوضح وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس وافق على بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة وحكومة أذربيجان، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

    وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا وإيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين، وأعد مرسوما ملكيا بذلك.

    كما وافق المجلس على اتفاقية بين المملكة وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأعد مرسوما ملكيا بذلك.

    ​ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس هيئة السوق المالية —أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في الدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

    وقرر كذلك الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36)، وأعد مرسوما ملكيا بذلك.

    كما قرر المجلس قيام إدارة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة مقاولي التشغيل، للتأكد من عدم مغالاتهم في تكاليف الخدمات التي يقدمونها للعمالة الموسمية خلال أدائهم فريضة الحج، وتشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم، للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج، والعمل على المحافظة على مستوى سعر سندات الهدي والأضاحي المنخفض المنافس للسوق.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © AP Photo / Francois Mori
    فيديو.. قرارات سعودية جديدة بدعم من ولي العهد

    كما تقرر تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68)، مع إعداد مرسوم ملكي بذلك.

    ووافق المجلس على ضوابط مساكن العمال خارج العمران، وأن تطبق هذه الضوابط على من يرغب في بناء مساكن للعمال خارج العمران، والموافقة كذلك على اشتراك مؤسسة النقد العربي السعودية في عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع وفقا لنظامها الأساس.

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