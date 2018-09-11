بعد فشل مفاوضات جنيف... أول تعليق من السعودية بشأن اليمن

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، استمرار المملكة العربية السعودية في اتخاذ جميع الخطوات لحماية المدنيين في اليمن.

وقال الجبير، فى كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الدعم الإنساني الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن خلال الـ4 سنوات الماضية بلغ أكثر من 13 مليار دولار.

© AP Photo / Hani Mohammed أمريكا تحرج الحوثيين بكشف سر الطائرة

وأشار إلى أن التحالف مستمر في التعاون مع المنظمات الأممية لوصول المساعدات إلى اليمن ، محذرا من أن الإرهاب الذي تمارسه إيران وتدخلها في الشؤون العربية يستوجب الوقوف أمامها وردعها.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن جماعة أنصار الله لم تستجب لدعوات المجتمع الدولي للانخراط في العملية السياسية وآخرها في جنيف، مؤكدا استمرار السعودية في اتخاذ جميع الخطوات لحماية المدنيين في اليمن.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال الجبير إن القضية الفلسطينية ستبقى في أولوية الاهتمامات، مؤكدا رفض المساس بالوضع التاريخي للقدس.

أما سوريا، فقد أعلن دعم المملكة العربية السعودية للحل السياسي في سوريا القائم على جنيف 1، مؤكدا على وحدة سوريا واستقرارها.