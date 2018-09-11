بالفيديو... أول تحليق لطائرة سورية الصناعة

قدّم المعهد العالي للعلوم التطبيقية للجمهور في معرض دمشق الدولي طائرة "سحاب 73" السورية التدريبية، بحسب " وكالة "الميادين".
وبحسب شبكة "دمشق الآن" السورية، فقد قام عدد من المهندسين السوريين بتصميم وصنع الطائرة السورية "سحاب 73" المخصصة للتدريب الأولي والرياضة، وتتميز بوزنها الخفيف وتتسع لطيار وراكب وتصل سرعتها الوسطى إلى 180 كم في الساعة وبسقف طيران 4000 متر.
يذكر أن الطائرة موجودة في جناح الجمهورية العربية السورية في معرض دمشق الدولي.
هذا وافتتح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 مساء أمس الخميس، بمشاركة 48 دولة، منها روسيا، ويعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا.
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