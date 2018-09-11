بالفيديو... أول تحليق لطائرة سورية الصناعة

شهد معرض دمشق الدولي الذي يقام في العاصمة السورية دمشق عرض أول طائرة مخصصة للتدريب الأولي والرياضة قام بتصميمها وصناعتها مهندسون سوريون.

قدّم المعهد العالي للعلوم التطبيقية للجمهور في معرض دمشق الدولي طائرة "سحاب 73" السورية التدريبية، بحسب " وكالة "الميادين".

© Sputnik . Tariq al-Hasaniya الجناح الروسي أكبر المشاركين الأجانب في معرض دمشق الدولي (فيديو+صور)

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وبحسب شبكة "دمشق الآن" السورية، فقد قام عدد من المهندسين السوريين بتصميم وصنع الطائرة السورية "سحاب 73" المخصصة للتدريب الأولي والرياضة، وتتميز بوزنها الخفيف وتتسع لطيار وراكب وتصل سرعتها الوسطى إلى 180 كم في الساعة وبسقف طيران 4000 متر.

يذكر أن الطائرة موجودة في جناح الجمهورية العربية السورية في معرض دمشق الدولي.

هذا وافتتح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 مساء أمس الخميس، بمشاركة 48 دولة، منها روسيا، ويعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا.